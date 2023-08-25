​Сергеев: «Непривычно было видеть такой «Спартак», когда защитники сразу грузят мяч на Соболева»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев заявил, что ему было непривычно наблюдать за «Спартаком», который атаковал за счёт длинных забросов.

Напомним, что в прошлом туре Премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1.

«Непривычно было видеть такой «Спартак», когда защитники сразу грузят мяч в направлении Соболева, как при навале. В целом мы их переиграли и добились заслуженной победы», - сказал Сергеев, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место (10 очков), а «Спартак» - шестое (9 очков).

Ближайший матч «Зенит» проведёт 26 августа – против «Урала» на своём поле.