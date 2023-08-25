Хохлов оценил адаптацию Крамарича в «Сочи»

Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов оценил уровень адаптации новичка клуба Мартина Крамарича. Словенец пополнил «Сочи» этим летом и уже отличился за команду четырьмя голевыми действиями – тремя голами и одним ассистом. И это в рамках трёх сыгранных матчей в чемпионате России.

«Хорошо вписался в команду, приносит пользу, забивает голы. Вообще все наши новички неплохо влились в коллектив, прошли адаптацию», - рассказал Хохлов «Матч-Премьер».

Крамаричу 25 лет, его прошлым клубом был словенский «Браво», за который в минувшем сезоне в чемпионате страны он оформил 10 голов и три ассиста в 26 играх.

В рамках шестого тура РПЛ «Сочи» сыграет против «Локомотива». Матч намечен на 27 августа, это воскресенье.