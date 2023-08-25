Олег Иванов объяснил, за счёт чего «Рубин» может обыграть «Динамо»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов ответил на вопрос, за счёт чего его команда может отобрать очки у «Динамо».

«На старте сезона где‑то чуть недобрали. Считаю, что по картинке игры плюс‑минус нормально смотрелись. Возможно обыграть «Динамо» за счет дисциплины и характера. Будет интересный матч», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После пяти туров «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать пять очков.

Матч против «Динамо» коллектив Рашида Рахимова проведет 26 августа. Начало игры запланировано на 17:30 по мск. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.