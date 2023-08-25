​«Оренбург» потерял Флорентина в матче с ЦСКА

В пятницу вечером программу шестого тура чемпионата России открывает матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Уже по ходу первого тайма Давиду Деограсии, новоиспечённому тренеру оренбургской команды, пришлось делать перестановку в составе. Травму получил полузащитник «горожан» Сесар Флорентин. Покидая поле, он держался за ногу.

В срочном порядке на 19-й минуте матча Сесара Флорентина заменил Джимми Марин.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Премьер-лиши между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.