Силкин: «Смолову забивать легче, чем отдавать»

Российский тренер Сергей Силкин высказался об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова на новой позиции.

Напомним, наставник «бело-голубых» Марцел Личка использует Смолова в качестве оттянутого форварда.

«Смолову забивать легче, чем отдавать. Если бы Фёдора использовали на своей позиции, «Динамо» действовало бы эффективнее. Команда должна играть вертикально, чтобы использовать его лучшие качества», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что Личке виднее, как играет Смолов, и как его использовать на поле.

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.