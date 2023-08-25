Петржела рассказал, сколько заработал в «Зените»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, сколько он заработал во время пребывания в санкт-петербургском клубе.

«Я проработал в «Зените» примерно 4,5 года — за каждый календарный год получал 250 тысяч евро. За все время в России я заработал чуть больше одного миллиона трехсот тысяч евро», — сказал Петржела «РБ Спорту».

Специалист признался, что все деньги потратил на квартиры и машины, а сейчас он уже находится на пенсии и тренирует детей.

Напомним, чешский специалист возглавлял «Зенит» с 2002 по 2006 год. Под его руководством команда смогла завоевать серебро чемпионата России и Кубок РПЛ.

Действующим наставником «Зенита» является Сергей Семак, который работает в клубе с 2018 года.