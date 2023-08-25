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Сергеев: «Урал» идёт на том месте, которое заслуживает»

25 Августа 2023 • 17:41 Комментировать
Зенит
...
Урал
Через 19 ч. 48 мин.

Форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев перед игрой шестого тура РПЛ против «Урала» высказался о грядущем сопернике своего клуба.

«На старте сезона ­ кто-то забуксовал, это мы, а кто-то очки набрал. «Урал» — это хорошая, крепкая команда. Сейчас они занимают то место, которого заслуживают. Не знаю, как сложится дальше, но у нас будет настрой только на победу», - рассказал Сергеев пресс-службе «Зенита».

Напомним, что «Урал» после прошедших пяти туров делит первое место турнирной таблицы с «Краснодаром». Обе команды идут без поражений с 13 очками в активе.

Матч «Зенит» - «Урал» состоится 26 августа в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток – 15:00, время местное.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Иван Сергеев
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