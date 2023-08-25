Бубнов: «Динамо» может включиться в борьбу за золото

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Динамо» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Динамо» с Личкой прибавляет. Последние результаты говорят о том потенциале, который у них есть. Если будут продолжать в том же духе, к зимнему перерыву для них вполне реально включиться в борьбу за золото», — цитирует Бубнова Sportbox.

После пяти туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков.

Предстоящий матч команда Марцела Лички проведет в гостях против «Рубина». Встреча состоится завтра, 26 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.