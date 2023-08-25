​Ари предложит Федуну открыть клуб в Москве

Экс-форвард «Спартака» Ари собирается предложить бывшему владельцу «красно-белых» Леониду Федуну открыть новый клуб в Москве.
«Вчера с женой обсуждали идею открыть новый футбольный клуб в Москве. Наберу Федуну и обсужу эту идею, хочу вместе с ним открыть ещё одну московскую команду», - сказал Ари, чьи слова на своих страницах приводит sport24.
Ари отметил, что рассчитывает на финансовые вливания со стороны Федуна.
«Он купит, а я ему буду помогать», - высказался Ари.
Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» год назад. Свои акции функционер передал компании «Лукойл».
После пяти туров нового чемпионата «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 26 августа – против «Ахмата» на своём поле.
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