​Ари предложит Федуну открыть клуб в Москве

Экс-форвард «Спартака» Ари собирается предложить бывшему владельцу «красно-белых» Леониду Федуну открыть новый клуб в Москве.

«Вчера с женой обсуждали идею открыть новый футбольный клуб в Москве. Наберу Федуну и обсужу эту идею, хочу вместе с ним открыть ещё одну московскую команду», - сказал Ари, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ари отметил, что рассчитывает на финансовые вливания со стороны Федуна.

«Он купит, а я ему буду помогать», - высказался Ари.

Напомним, что Леонид Федун вышел из управления «Спартаком» год назад. Свои акции функционер передал компании «Лукойл».

После пяти туров нового чемпионата «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 26 августа – против «Ахмата» на своём поле.