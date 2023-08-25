Гранат: «Видно, что между игроками «Динамо» и Личкой растёт взаимопонимание»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Рубином».

По мнению Граната, фаворитом предстоящей игры является «Динамо». Эксперт отметил, что игроки московской команды начинают лучше понимать требования главного тренера Марцела Лички.

«Фаворитом видятся «бело-голубые». Команда выигрывает, в том числе у лидеров чемпионата. Единственное, команда ещё не может стабильно провести всю игру. Видно, что между игроками и тренером растёт взаимопонимание», — приводит слова Граната Metaratings.

Матч «Рубин» — «Динамо» состоится завтра, 26 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.