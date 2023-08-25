​В ЦСКА рассказали, почему Акинфеев не попал в состав на матч

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов по обыкновению рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем Премьер-лиги против «Оренбурга».

«Недоступен для тренерского штаба только Игорь Дивеев, который продолжает реабилитацию после операции. Всё идёт по плану. В ближайшие дни он приступит ко второму этапу реабилитации.

Акинфеев полностью здоров и мог выйти на поле. Но тренерский штаб, учитывая характеристики газона в Оренбурге, принял решение не использовать его. В следующем матче он будет готов занять место в воротах», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Как известно, Игорь Акинфеев остался в запасе ЦСКА.

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