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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Татьяна Тарасова: Российские футболисты не востребованы

25 Августа 2023 • 16:31 Комментировать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что российские спортсмены меняют спортивное гражданство.

Специалист отметила, что не видит массовой смены спортивного гражданства, таких спортсменов мало.

«Все ищут лучшей жизни. Почему не меняют футболисты? Потому что они не востребованы в мировом спорте», - приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

За последнее время несколько игроков РПЛ сменили российское гражданство. Защитник «Динамо» Саба Сазонов теперь выступает за сборную Грузии, а игрок «Локомотива» Наир Тикнизян - за сборную Армении.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Татьяна Тарасова
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