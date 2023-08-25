​Бонгонда рассказал, благодаря кому перешёл в «Спартак»

Вингер Тео Бонгонда в летнее трансферное окно перебрался в «Спартак» из «Кадиса». По словам футболиста, перед трансфером он хотел узнать информацию о России от человека, который видел всё своими глазами. Таким человеком для Бонгонда стал Максимилиано Кофрие, который ранее играл за «красно-белых».

Отвечая на вопрос пресс-службы «красно-белых» о том, что давал ему советы, Бонгонда сказал: «Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь».

«Спартак» после пяти туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 26 августа – против «Ахмата» на своём поле.