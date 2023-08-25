Ветеран ЦСКА Новиков: «Армейцы» должны реабилитироваться за поражение от «Динамо»

Ветеран ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против «Оренбурга».

Экс-игрок сборной СССР отметил, что поединок должен получиться непростым, но «армейцы» должны достигнуть нужного для себя результата и реабилитироваться за поражение от «Динамо» в прошлом туре.

«Я знаю по себе, что, когда приходит новый тренер, футболисты пытаются доказать, что они все — квалифицированные игроки и могут работать под руководством нового тренера», - приводит слова Новикова «Газета.Ру».

Поединок состоится сегодня, 25 августа. Начало - в 17:30 по московскому времени.