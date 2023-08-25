​Акинфеев и Давила в запасе: ЦСКА назвал состав на матч с «Оренбургом»

Программу шестого тура чемпионата России будет открывать матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Обляков, Мухин, Глебов, Зделар, Заболотный, Чалов.

Голкипер Игорь Акинфеев начнёт в запасе третий матч РПЛ подряд. Судя по всему, он ещё не полностью восстановился. На скамейке игру начнёт и новичок «армейцев» Виктор Давила.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После пяти туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в кармане.