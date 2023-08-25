Тарханов поделился ожиданиями от матча «Оренбург» - ЦСКА

Известный специалист Александр Тарханов высказался о предстоящем матче шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» сыграет против московского ЦСКА.

Тарханов отметил, что смена главного тренера в уральской команде может встряхнуть игроков, но многое зависит, как новый наставник поведёт себя.

«Думаю, что повторения кубкового 0:6 не будет. Хотя полностью исключать такой вариант нельзя. Это уже будет зависеть от того, как сыграют «армейцы», - приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Поединок состоится сегодня, 25 августа. Начало - в 17:30 по московскому времени.