Личка рассказал, почему Смолов играет на позиции «десятки»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о новой позиции нападающего Фёдора Смолова на поле.

Специалист отметил, что всегда пробует искать такую позицию на поле, чтобы игрок был доволен, к тому же в прошлом сезоне были жалобы, что Тюкавин и Смолов не играют вместе.

«Поэтому мы решили, что за счет хороших качеств Феди и тех решений, которые он принимает в игре, он сможет играть как десятка. Под Тюкавиным», - приводит слова Смолова «Матч ТВ».

В текущем 33-летний нападающий принял участие в пяти играх РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.