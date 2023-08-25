​Бонгонда – о россиянах в «Сельте»: «Фамилию Карпина не помню, а вот о Мостовом знаю»

Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда получил вопрос о россиянах, которые раньше выступали за «Сельту», - о Валерии Карпине и Александре Мостовом. У Бонгонда спросили, слышал ли он что-то об этих игроках, когда сам представлял команду из Виго.

«Первую фамилию не помню, а вот о Мостовом знаю. Это большая фигура для клуба. Если не ошибаюсь, он довольно часто бывал на наших матчах», - сказал Бонгонда, чьи слова приведены на официальном сайте «Спартака».

В настоящий момент Тео Бонгонда и другие футболисты «Спартака» готовятся к домашнему матчу шестого тура Премьер-лиги против «Ахмата». Команды сыграют в субботу, 26 августа.