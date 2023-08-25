​Бонгонда объяснил, почему решил уйти из «Кадиса»

Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о том, что он заранее решил уходить из «Кадиса» в текущее окно. По словам футболиста, в испанском клубе условия были отличными, но его не устраивал стиль команды.

«Стиль игры команды мне не подходил. У меня не получалось полностью реализовать свои возможности при такой оборонительной модели», - сказал Бонгонда, чьи слова приведены на официальном сайте «Спартака».

Бонгонда отметил, что «Кадису» было разумно играть от обороны, учитывая уровень соперников в Ла Лиге. При этом вингер сказал, что игра в защите не является его сильнейшей стороной.

Ближайший матч РПЛ «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата».