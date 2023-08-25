Агент полузащитника «Рида» Мартина высказался о возможном переходе в «Рубин»

Агент полузащитника австрийского «Рида» Михаэля Мартина Себастьян Шульце высказался о возможном переходе своего клиента в казанский «Рубин».

Агент отметил, что пока ничего не может сказать о трансфере, так как идут переговоры с несколькими клубами.

«Что касается «Рубина», на данный момент у нас нет никакого ответа от них. Клуб не принял решение. Но мы на связи», - приводит слова Шульце Sport24.

Контракт 23-летнего футболиста с австрийской командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.