Агент Мартина: «Мы на связи с «Рубином», но клуб ещё не принял решение»

Себастьян Шульце, агент полузащитника австрийского «Рида» Михаэля Мартина, высказался о возможном переходе своего клиента в «Рубин».

«Мы разговариваем с несколькими клубами насчёт игрока. Что касается «Рубина», на данный момент у нас нет никакого ответа от них. Клуб не принял решение. Но мы на связи», — цитирует Шульце Sport24.

В текущем сезоне 23-летний немец провёл за «Рид» один матч, не отметившись в нём результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Мартина в 400 тысяч евро.

После пяти туров РПЛ «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч казанцы проведут завтра, 26 августа, против «Динамо». Игра состоится в Казани и начнётся она в 17:30 по московскому времени.