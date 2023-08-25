​Бонгонда рассказал о схожести с Промесом

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о Квинси Промесе. Недавно нидерландец в интервью говорил о своей схожести с Бонгонда.

«Думаю, главный фактор - это наше общее происхождение. Я вырос в кварталах Брюсселя, Квинси - в Амстердаме. Это похожие истории, и мы отлично понимаем друг друга не только на поле. После первого разговора мне стало ясно, что наши отношения сложатся отлично», - сказал Бонгонда, чьи слова приводятся на официальном сайте «Спартака».

Бонгонда также отметил, что он и Промес действуют в одном стиле. Они оба, по словам Тео, стараются быть изобретательными, чтобы создавать моменты для команды около ворот соперников.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 26 августа – против «Ахмата» на своём поле. На текущий момент команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью зачётными баллами после пяти туров.