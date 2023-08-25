Шикунов: «Два поражения показали, что Абаскаль не тянет ситуацию»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, неудачи в последних двух матчах РПЛ против «Урала» и «Зенита» показали, что Абаскаль не справляется с ситуацией. Шикунов призвал руководство «Спартака» обдумать будущее испанского специалиста.

«Два поражения показали, что Абаскаль не тянет ситуацию. Не знаю, как руководство отреагирует. Тяжело, потому что купили новых футболистов на большие деньги. Неизвестно, кого ставить вместо Абаскаля», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После пяти туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 26 августа, против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.