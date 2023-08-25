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Чавес успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта с «Динамо»

25 Августа 2023 • 15:35 Комментировать (1)
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Опорный полузащитник сборной Мексики Луис Чавес успешно прошёл медицинскиое обследование перед подписанием контракта с московским «Динамо», об этом сообщает телеграм-канал «Шинель Берии».

По данным источника, соглашение будет подписано в воскресенье, 27 августа.

Ранее СМИ сообщали, что 27-летний футболист подпишет контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. 

Чавес никогда не выступал за пределами Мексики, его последним клубом была «Пачука, за которую он выступал на протяжении последних четырёх лет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес
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Александр Тарасов
25 Августа 2023 в 15:50
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