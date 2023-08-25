Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда сравнил уровни чемпионатов Испании и России по футболу.

Форвард отметил, что очевидно, что уровень Ла Лиги очень высок, так как это один из сильнейших чемпионатов в мире, в этом и вся разница.

«Но в российском чемпионате тоже достаточно сильных футболистов и уровень достойный. В любом случае я рад, что мне уже удалось забить несколько голов за «Спартак». Рассчитываю продолжать в том же темпе», - приводит слова Бонгонды пресс-служба «Спартака».

27-летний футболист пополнил ряды «Спартака» в летнее трансферное окно, перейдя из испанского «Кадиса» за семь миллионов евро.