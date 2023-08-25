Отец Гарре рассказал о состоянии сына

Отец и агент полузащитника самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Эмилиано Гарре рассказал о состоянии сына, который получили травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги против «Рубина» (1:2).

Гарре-старший отметил, что восстановительный процесс идёт хорошо.

«С каждым днем он чувствует себя все лучше. Скоро будет в форме, но точный срок сказать пока сложно», - заявил он в разговоре со Sport24.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.