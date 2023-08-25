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Сенников: «После ничьей с «Локомотивом» «Краснодар» может где-то и просесть» эксклюзив

25 Августа 2023 • 15:35 Комментировать
Факел
...
Краснодар
Через 4 ч. 0 мин.

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от некоторых матчей шестого тура РПЛ.

- «Сочи» примет «Локомотив». У команд по 6 очков. Есть ли уверенность, что «железнодорожники» выиграют?

- У «Локомотива» есть характер. Были тяжелые матчи с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», в которых только на последних минутах получилось добыть очки. Но с «Сочи» будет так же сложно. Надо терпеть, если что-то не получается в игре, и больше бегать. Важно использовать те моменты, которые будут. Но на данный момент это достаточно равные команды, поэтому я не могу отдать кому-то предпочтение. Тем более, «Сочи» играет дома. Меня не удивит никакой результат.

- Лидер чемпионата «Краснодар» легко разделается с «Факелом»?

- Никому легко с «Факелом» не будет. Эта команда бьется в каждом матче. Так что даже «Краснодару» будет непросто взять очки. Воронежцы дадут бой. Они могут и выиграть. Понятно, что у южан с каждым годом все больше стабильности в игре, но после того, как они сыграли вничью с «Локомотивом», могут где-то и просесть.

- «Динамо» сыграет в Казани. «Рубин» представляет какую-то опасность для «бело-голубых»?

- «Рубин» дома будет мотивирован. Он сделает все возможное для набора очков. «Динамо» - сейчас непредсказуема команда. Может выиграть, а может проиграть. Конечно, по всем показателям больше шансов на очки у москвичей, но все может случиться. Игра может просто не пойти. Тем более, «бело-голубые» находятся в процессе становления.

Елена Григорьевская

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