Бонгонда: Не сразу согласился на переход в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о переходе в столичный клуб.

Форвард отметил, что все произошло слишком быстро, к тому же у него были предложения из Германии, но до серьёзной стадии переговоров дело не дошло.

«Для меня важно было почувствовать, что во мне действительно заинтересованы. После разговора с тренером «Спартака» я это ощутил», - приводит слова форварда пресс-служба столичного клуба.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний футболист принял участие в пяти играх, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.