Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей шестого тура РПЛ с участием «Зенита» и «Спартака».

- «Зенит» примет «Урал», идущий на втором месте. Он может потерять очки в этом противостоянии?

- «Зенит» набрал ход после победы над «Спартаком» и постарается возглавить турнирную таблицу. Конечно, команде Семака по силам одолеть «Урал». А что касается екатеринбуржев, мы видели, как они играли против «Балтики». Они обыграли соперника спокойно. Не было особого движения, которое мы видели в предыдущих матчах. Поэтому мне и кажется, что преимущество будет у «Зенита».

- Вам кажется, что «Урал» будет потихоньку сдавать позиции?

- Я считаю, что в матче с «Зенитом», фаворитом будут хозяева. Причем явным. Дома, при своих болельщиках, «Урал», понятно, показывает совсем другой футбол.

- Можно ли говорить, что питерцы преодолели все свои проблемы и стали прежней неудержимой командой?

- Не сказал бы. Потихоньку набирают форму те футболисты, которые приехали. Они встраиваются в систему. Я не вижу особых шероховатостей в игре команды Семака. У него одна проблема – кого именно ставить в состав.

- «Спартак» примет «Ахмат». На какой результат поставили бы?

- На победу «Спартака». У него больше шансов выиграть. Понятно, что есть проблемы в защите, но я думаю, что за счет других качеств «красно-белые» могут добиваться результата. Если они будут больше атаковать, играть на чужой половине поля, то все получится. А «Ахмат» сейчас находится в подвешенном состоянии после смены тренера. Надо выбираться из сложной ситуации, но нестабильность будет пока оставаться.

- Если «Спартак» проиграет, это будет уже третье поражение подряд. Не зашатается ли кресло под Абаскалем?

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- Нет. Кресла шатаются в основном у тех, кто находится в зоне вылета. А что касается традиционных лидеров, пока та или иная команда не опустится ниже восьмого места, нет смысла что-то менять.

Елена Григорьевская