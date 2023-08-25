Карпицкий: «Гарре мог бы играть и в «Зените», и где-нибудь в Европе»

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий высказался об игре своего одноклубника Бенхамина Гарре.

По мнению Карпицкого, 23-летний аргентинец мог бы выступать в «Зените» или где-нибудь в Европе.

«Он мог бы играть и в «Зените», и где-нибудь в Европе. Играет хорошо и против «Зенита», и против других команд. Смог бы и там сыграть, ничего не поменялось бы. Его мастерство никуда бы не делось», — цитирует нападающего Metaratings.

В текущем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Напомним, что ранее южноамериканский вингер выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити».