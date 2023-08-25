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Карпицкий: «Гарре мог бы играть и в «Зените», и где-нибудь в Европе»

25 Августа 2023 • 15:05 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Балтика
27.08 17:30

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Карпицкий высказался об игре своего одноклубника Бенхамина Гарре.

По мнению Карпицкого, 23-летний аргентинец мог бы выступать в «Зените» или где-нибудь в Европе.

«Он мог бы играть и в «Зените», и где-нибудь в Европе. Играет хорошо и против «Зенита», и против других команд. Смог бы и там сыграть, ничего не поменялось бы. Его мастерство никуда бы не делось», — цитирует нападающего Metaratings.

В текущем сезоне Гарре провёл за «Крылья Советов» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Напомним, что ранее южноамериканский вингер выступал за молодёжные команды «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Егор Карпицкий Бенхамин Гарре
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
Комментарии (1)
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Cruyff
25 Августа 2023 в 15:25
нет уж лучше пусть в Европу едет
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