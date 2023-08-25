Полузащитник Хорхе Карраскаль становится всё ближе к тому, чтобы сменить ЦСКА на «Динамо». 25-летний колумбиец уже посетил базу «бело-голубых» в Новогорске. Соответствующую фотографию показал телеграм-канал «Alexeev ньюс».

Ранее в прессе появилась информация о том, что трансфер Карраскаля в «Динамо» будет окончательно оформлен до конца недели.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Динамо» проведёт в субботу, 26 августа. Команда Марцела Лички, которая после пяти туров занимает третье место в турнирной таблице, будет играть в гостях у «Рубина». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.