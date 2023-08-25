Футбольные ветераны сыграют с жителями Котельников

Команда звёздных в прошлом игроков продолжает турне по Подмосковью. В субботу ветераны встретятся на поле с местными жителями городского округа Котельники. В футболках звёздной команды можно будет увидеть Дмитрия Аленичева, Егора Титова, Дмитрия Хлестова, Александра Ширко, Андрея Тихонова, Василия Иванова, Андрея Каряку и Александра Филимонова.

Праздник начнется в 10 часов утра, а сам матч после торжественного открытия в полдень. Посетители также смогут принять участие в лотерее с призами от именитых футболистов, сообщают «Вести Подмосковья».

Добавим, что это будет уже 11-й матч из серии подобных встреч.