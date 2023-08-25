Веллитон сыграет за «Спартак» против сборной мира

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон примет участие в матче памяти Ильи Цымбаларя, который пройдёт 9 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Напомним, что состоится матч между ветеранами столичного клуба, который будут возглавлять Станислав Черчесов и Олег Романцев, против сборной Мира, которой будет руководить Массимо Каррера.

Ранее стало известно, что за «красно-белых» также сыграют Тчуйсе и Робсон.

СМИ сообщали, что за сборную мира сыграют Куарежма, Адебайор, Абидаль и Никополидис.