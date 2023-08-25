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«Локомотив» получил официальное предложение по Изидору от «Марселя» слухи

25 Августа 2023 • 14:32 Комментировать

Московский «Локомотив» получил официальное предложение от «Марселя» по трансферу нападающего Вильсона Изидора.

По данным «Матч ТВ», столичный клуб отклонил это предложение, но в ближайшее время французская команда должна улучшить условия, и тогда компромисс может быть найден. Также сообщается, что «железнодорожники» хотят получить за форварда порядка 6-7 миллионов евро.

Контракт 22-летнего француза с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Изидор принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор
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