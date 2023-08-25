Агент Кучаева рассказал о будущем игрока в ЦСКА

Агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев высказался о будущем своего клиента в составе столичного клуба.

«Как будет конкретика (о продлении контракта), станет известно. Все в диалоге, в рабочем режиме. Встречи были», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Контракт 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне Кучаев принял участие в семи играх, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.