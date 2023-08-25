Билялетдинов: «Глупо ожидать стабильности от нынешнего «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением об игре «красно-белых» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, у «Спартака» нет баланса между линиями, поэтому ожидать от московской команды стабильной игры не стоит.

«У команды Абаскаля вырисовывается стиль игры с серьёзным креном в сторону атаки. Из-за этого страдает оборона. Нет баланса между линиями. Поэтому глупо ожидать стабильности от нынешнего «Спартака», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В пяти турах РПЛ «Спартак» набрал девять очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 26 августа, против «Ахмата». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.