Наумов поделился ожиданиями от матча «Сочи» - «Локомотив»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против «Сочи».

Спортивный деятель отметил, что ожидает напряжённого матча с небольшим количеством забитых мячей.

«Возможно, будет ничья. Или же, к сожалению, «Локо» проиграет. Не думаю, что он выиграет у «Сочи», - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Обе команды после пяти туров имеют в своём активе по шесть набранных очков.

Поединок состоится в воскресенье, 27 августа, на стадионе «Фишт». Начало - в 20:00 по московскому времени.