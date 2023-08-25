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Наумов поделился ожиданиями от матча «Сочи» - «Локомотив»

25 Августа 2023 • 14:06 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
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27.08 20:00

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против «Сочи».

Спортивный деятель отметил, что ожидает напряжённого матча с небольшим количеством забитых мячей.

«Возможно, будет ничья. Или же, к сожалению, «Локо» проиграет. Не думаю, что он выиграет у «Сочи», - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Обе команды после пяти туров имеют в своём активе по шесть набранных очков. 

Поединок состоится в воскресенье, 27 августа, на стадионе «Фишт». Начало - в 20:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Сочи
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СОЧИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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