Гендиректор «Пахтакора»: «Файзуллаев сам выкупил контракт за 500 тысяч евро»

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман сообщил о том, что финансовая часть вопроса по переходу Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА полностью закрыта.

«В договоре между «Пахтакором» и ЦСКА была прописана опция, что игрок сам выкупает свой контракт и самостоятельно вносит 500 тысяч евро в кассу нашего клуба. Сейчас проблем нет, Аббосбек внёс полную сумму за свой трансфер», — цитирует Адисмана Sport24.

Напомним, контракт 19-летнего Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

После пяти туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. Свой ближайший матч «армейцы» проведут сегодня, 25 августа, против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.