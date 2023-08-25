Сыграет ли к шестому туру у «Спартака» третий вратарь: Кто займёт место в воротах в матче с «Ахматом»

Александр Селихов тренируется в общей группе и готов сыграть в матче против «Ахмата». Таким образом, «Спартак» к третьему туру уже может выпустить третьего голкипера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

В субботу «Спартак» сыграет с «Ахматом», и в этом матче главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль может выпустить уже третьего голкипера в сезоне. Начинал розыгрыш Премьер-лиги Александр Максименко, но потом его сменил Илья Свинов. Теперь же свой шанс может получить Александр Селихов. По крайней мере на этой неделе он полноценно участвовал в тренировочном процессе, так что теперь, кажется, ему уже ничто не может помешать.

Есть ли у «Спартака» вратарская проблема?

Казалось, что уж проблемы с вратарями у «Спартака» быть не должно. По меркам Премьер-лиги Селихов довольно сильный голкипер. Он вызывался в сборную России, что говорит об уровне вратаря. В конце прошлого сезона Селихов допустил ряд ошибок, но всё же списывать его со счетов было рано.

Также у «Спартака» есть Александр Максименко, который по прошлому году, кажется, набрал уверенности. Вдобавок к этому из аренды вернулся Илья Свинов, получивший в «Факеле» опыт выступления в Премьер-лиге. И по количеству, и по именам вратарская бригада у «Спартака» выглядела приличной. Тем не менее на старте сезона «красно-белые» пропускают в каждом матче.

Игры Пропущенные мячи Александр Максименко 3 (1 в Кубке России) 4 (1) Илья Свинов 2 (1 в Кубке России) 6 (4)

Почему Абаскаль меняет вратарей?

Действительно странно, что сезон ещё даже не вошёл в осеннюю стадию, а «Спартак» реально может задействовать уже третьего по счёту вратаря. У некоторых команд порой за весь год на поле выходит только один голкипер, а тут…

Летом уже ходили слухи о конфликте между Абаскалем и Селиховым, якобы из-за которого испанский вратарь сделал ставку на других вратарей. Однако, по официальной версии, у первого номера команды прошлого сезона была травма. Учитывая, что Селихов регулярно получает разные повреждения, не верить этой информации сложно. Также именно травмой объяснялось и то, что Максименко, игравший в первых турах, перестал появляться на поле. В целом это тоже не выглядит неправдой.

Пожалуй, смущает лишь тот факт, что, например, в матче против «Зенита» и Селихов, и Максименко были в заявке, но остались на скамейке. То есть Абаскаль не был готов их выпускать с первых минут, но в случае необходимости готов был задействовать. Получается, что состояние здоровья всё же позволяло обоим выйти на поле при необходимости.

Кто сыграет против «Ахмата»?

Это интрига. Откровенно говоря, Илья Свинов своими матчами в основе «Спартака» и близко не убеждает в том, что готов быть первым номером. В 3 матчах во всех турнирах он пропустил 10 голов. Именно ошибка Свинова лишила «Спартак» даже ничьей в матче с «Уралом», а в поединках с «Пари НН» и с «Зенитом» он как минимум не выручал. Всё же для команды, которая мечтает о больших успехах, нужен голкипер, который будет спасать при необходимости. И Селихов, и Максименко не раз творили чудеса в воротах «Спартака».

В каком физическом состоянии находится Максименко, пока непонятно. Однако даже если он здоров, кажется, пришла пора Селихову выйти на поле, раз он оправился от травмы. Пока «Спартак» пропускает в каждом матче, а вратари чудес не показывают. Возможно, именно Селихов – это как раз тот голкипер, который оформит первый сухой матч команды в сезоне.

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Роман Андреев