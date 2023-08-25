Попов — о Юране: «В «Пари НН» изначально поставили не на ту лошадь»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН».

Эксперт допустил увольнение Юрана, так как на старте нынешнего сезона нижегородской команде не удаётся показывать достойную игру.

«В «Пари НН» изначально поставили не на ту лошадь (улыбается). Пока нижегородцы не показывают какую-либо достойную игру, поэтому не исключаю там кадровые перестановки», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Кроме того, Попов обратил внимание на калининградскую «Балтику», отметив, что в неудачах этой команды нет вины главного тренера Сергея Игнашевича, так как новичок РПЛ обладает достаточно скромным составом.

После пяти туров РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой ближайший матч нижегородская команда проведёт завтра, 26 августа, против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени.