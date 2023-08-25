​Карасёв ответил на вопрос об общении с европейскими судьями

После внедрения футбольных санкций в отношении России Сергей Карасёв перестал получать назначения на матчи турниров, которые проходят под эгидой УЕФА. Рефери получил вопрос, поддерживали ли его европейские коллеги в этот период.

«Нет, в это время не писали. А до этого - мы на связи с некоторыми ребятами. Они пишут нам, спрашивают, как дела. Но редко, могу понять, такая ситуация», - сказал Карасёв, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале осени Сергей Карасёв должен отправиться на сбор судей УЕФА. Ранее он рассказывал, что уже подготовил необходимые документы.

Матч шестого тура РПЛ пройдут 25, 26 и 27 августа.