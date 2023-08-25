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Бубнов рассказал, чего ждёт от матча «Сочи» - «Локомотив»

25 Августа 2023 • 13:27 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а сейчас футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о матче шестого тура Премьер-лиги «Сочи» - «Локомотив».

«Игра, скорее всего, будет острой: «Локо» агрессивно пойдёт в атаку, а «Сочи» будет отвечать контратаками. Думаю, победителя команды не выявят», - цитирует Александра издание Sportbox.

Матч между «Сочи» и «Локомотивом» состоится на стадионе «Фишт» в воскресенье, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. После пяти туров «железнодорожники» занимают 11-е место в таблице РПЛ, а южане располагаются на десятой строчке.

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Локомотив Москва Александр Бубнов Сочи
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