Корнаухов сделал прогноз на матч «Оренбург» - ЦСКА

Футбольный тренер Олег Корнаухов поделился ожиданиями от поединка шестого тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и столичным ЦСКА.

«Победа не будет легкой. Таких побед не бывает. У «Оренбурга» сменился тренер, а это в любом случае вызовет эмоциональный всплеск. Будет тяжело, но ЦСКА победит», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Встреча состоится на стадионе в Оренбурге сегодня, 25 августа. Начало матча запланировано в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru. Перед этой игрой хозяева занимают последнее место в РПЛ, а гости – пятое.