​ЦСКА заявил Давилу на РПЛ

Нападающий Виктор Давила был внесён в заявку ЦСКА на сезон 2023/2024. Соответствующая информация размещена на сайте Российской премьер-лиги.

Таким образом, 25-летний Давила может дебютировать за ЦСКА уже в пятничном матче шестого тура чемпионата России против «Оренбурга». Ранее чилиец выступал в Мексике за клуб «Леон».

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После пяти туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.