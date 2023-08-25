Судья Карасёв высказался о работе с Мажичем

Один из лучших российских арбитров Сергей Карасёв высказался касательно работы с новым руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

«Работа с Мажичем? Со всеми комфортно. У каждого руководителя свое направление. Мы должны это принимать. Я руководителей обычно не обсуждаю. Все хорошо», - цитирует рефери «Спорт-Экспресс».

Мажич занял пост главы департамента судейства РФС в конце июня текущего года. До него эту должность занимал Павел Каманцев.

В чемпионате России команды провели пять туров. Первым идет «Краснодар», вторым – «Урал», а топ-3 замыкает московское «Динамо».