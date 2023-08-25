Смородская назвала главную проблему Дзюбы

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о нападающем «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

«Когда клуб подписывает Дзюбу, то должен понимать все риски. Дзюба - игрок настроения, в этом его главная проблема. От него можно ждать все что угодно», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» прошлой зимой. По завершении минувшего сезона стороны подписали новый трудовой договор.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 35-летний центральный нападающий провел три встречи, записав на свой счет один забитый мяч.