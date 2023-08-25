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​Салах продался за деньги, Спаллетти из-за новой работы попадёт под суд, а Мбаппе затеял тёмные игры – в главных слухах недели рубрика

25 Августа 2023 • 12:54 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, где продолжит карьеру звёздный Мохамед Салах, почему Лучано Спаллетти может оказаться в суде, и как обстоит ситуация с будущим Килиана Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Салах продался за деньги

Ближе к закрытию трансферного окна Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль». Поговаривают, что звёздный египетский форвард уже согласовал условия личного контракта с «Аль-Иттихадом». Проскакивала информация, что саудовский клуб предложил Салаху более высокую зарплату, чем у Криштиану Роналду в «Аль-Насре», то есть египтянин может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Впрочем, в прессе говорят и о более приземлённых – пускай и тоже очень высоких – цифрах. Сам Салах якобы желает осуществления трансфера. Его привлекают не только огромные деньги, но и переезд в мусульманскую страну.

«Спартак» не думает об отставке Абаскаля

«Спартак» отлично начал новый сезон Премьер-лиги, но затем дважды проиграл – «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3). «Красно-белые» очень плохо действуют в обороне, а выбор состава на дерби двух столиц стал серьёзным поводом для критики в адрес Гильермо Абаскаля. Впрочем, в прессе написали о том, что «Спартак» в настоящий момент даже не думает о возможности отставки испанского специалиста. Руководители «красно-белых» доверяют Абаскалю и хотят, чтобы он продолжал работу. При этом в спортивном блоке спартаковцев могут произойти перестановки.

Спаллетти из-за новой работы попадёт под суд

Весной Лучано Спаллетти привёл «Наполи» к чемпионству. Этот титул был для клуба особенным, ведь в прошлый раз чемпионат Италии неаполитанцы выигрывали в далёком 1990 году с Диего Марадоной в составе. После этого успеха Спаллетти решил уйти в творческий отпуск. Однако уже через несколько месяцев специалист трудоустроился в сборной Италии, заменив там Роберто Манчини. «Наполи» пока что даже не получил компенсацию, а президент клуба Аурелио де Лаурентис готовится подать в суд. Им движут не деньги – для него это вопрос принципа. Спаллетти обещал, что действительно нигде не будет работать, и «Наполи» пошёл специалисту навстречу.

Бензема оказался не нужен в Саудовской Аравии

После четырнадцати сезонов в «Реале» Карим Бензема переехал в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Иттихадом». Теперь, если верить слухам, у француза возникли проблемы. Так, главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту сообщил руководителям клуба о том, что Бензема не вписывается в его игровой стиль. Также сообщалось, что Санту ранее отказал Бензема в его просьбе стать капитаном команды. Между тренером и футболистом якобы возникло серьёзное напряжение, хотя португалец проблемы отрицает.

Мбаппе затеял тёмные игры

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. На неделе в прессу просочилась информация о том, «ПСЖ» готов продать звёздного форварда за 250 миллионов евро. В «Реале» якобы лишь посмеялись над таким ценником – клуб не готов платить за Мбаппе больше 175 миллионов евро, включая бонусы. Более того, если подписать Килиана этим или следующим летом не удастся, «сливочные» готовы окончательно отказаться от футболиста.

В то же время слухи говорят о том, что Мбаппе был восстановлен в первой команде «ПСЖ» после достижения тайной договорённости с клубом. Форвард пообещал не уходить бесплатно, а если это случится, то Мбаппе откажется от положенного ему бонуса в 100 миллионов евро. При этом юридически это никак не закреплено. Похоже на какие-то тёмные игры.

Слухи собирал Александр Тихий.

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