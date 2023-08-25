Бубнов раскритиковал Абаскаля за матч с «Зенитом»

Ветеран московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«К Абаскалю после матча с «Зенитом» было много вопросов по выбору состава. Так начудил, что это сказалось на результате! Теперь никто не может предсказать, какой будет состав на матч с «Ахматом», - передает слова Александра издание Sportbox.

Напомним, что «Спартак» потерпел поражение от «Зенита» со счетом 1:3 и опустился на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Матч против грозненского «Ахмата» состоится в субботу, 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.