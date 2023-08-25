Стали команды, которые поборются с «Зенитом» за Педро

Стали известны команды, которые поборются с питерским «Зенитом» за трансфер форварда «Фламенго» Педро Абреу.

Как сообщает Goal, кроме команды с берегов Невы, на игрока сборной Бразилии претендуют саудовский «Аль-Хиляль», лиссабонская «Бенфика», английские «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Фулхэм», а также французский «Лион». Также по данным источника, отмечается, что только «Зенит» и «Фулхэм» сделали официальные предложения в размере 25 миллионов евро.

Контракт 26-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Педро в 22 миллиона евро.