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Стали команды, которые поборются с «Зенитом» за Педро

25 Августа 2023 • 12:28 Комментировать

Стали известны команды, которые поборются с питерским «Зенитом» за трансфер форварда «Фламенго» Педро Абреу.

Как сообщает Goal, кроме команды с берегов Невы, на игрока сборной Бразилии претендуют саудовский «Аль-Хиляль», лиссабонская «Бенфика», английские «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Фулхэм», а также французский «Лион». Также по данным источника, отмечается, что только «Зенит» и «Фулхэм» сделали официальные предложения в размере 25 миллионов евро.

Контракт 26-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Педро в 22 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бенфика Зенит Фулхэм Фламенго Ноттингем Форест Брентфорд Аль-Хиляль Педро Абреу трансферы футбола - лето 2023
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