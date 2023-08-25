Рианчо: Если Абаскалю дать время, он приведёт «Спартак» к чемпионству

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о наставнике столичного клуба Гильермо Абаскале.

Специалист отметил, что этим летом «красно-белые» сделали много трансферов, а это говорит о том, что они серьёзно настроены на сезон, и понятно, что они хотят навязать борьбу «Зениту».

«Думаю, Абаскаль приведет «Спартак» к чемпионству, если дать ему время. Необязательно, чтобы это произошло в этом сезоне», - приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В матче шестого тура РПЛ «Спартак» сыграет против «Ахмата». Поединок состоится завтра, 26 августа.